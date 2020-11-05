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MPİ ile çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 5 Kasım Süper Loto sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu severlerin merakla beklediği çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri MPİ Tv üzerinden canlı olarak yayınlanan ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte devreden ikramiye 36 milyona dayandı. Binlerce kişi büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kurarken bu şans oyunu için biletlerini doldurmaya devam ediyor. Peki, ile 5 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar…

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MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 5 Kasım Süper Loto sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı!

sonuçları için binlerce şans oyunu severin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz çekilişte devreden ikramiye ile beraber ikramiye 35 milyon TL'yi aştı. Her hafta Salı Perşembe ve Pazar günü noter huzurunda gerçekleşen çekilişte ikramiye büyüdükçe rağbet de artıyor. Bu kapsamda şans oyununu oynayarak bilet dolduran vatandaşlar çekilişi MPİ Tv canlı yayını ile takip ederken hızlı bilet sorgulama ekranına da ulaşmak istiyor. Peki, ile 5 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar…

MPİ TV CANLI YAYIN | MİLLİ PİYANGO İLE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin saatine az bir süre kala vatandaşlar Süper loto çekiliş sonuçları için araştırmalarına da başladı. Büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuran şans oyunu severler her hafta Salı Perşembe ve Pazar günü gerçekleşen çekilişte kazanan numaraları tahmin etmeye çalışıyor…

MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 5 Kasım Süper Loto sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı!

çekilişi her hafta belirli günlerde saat 21.30'da yapılıyor.

Geçtiğimiz çekilişte kazanan numaralar: 10 11 12 21 25 49

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 5 Kasım Süper Loto sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı!

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a girebilir, ister uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.

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MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 5 Kasım Süper Loto sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı!
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