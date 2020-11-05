Nijeryalı Festus’un davasında savcı mütalaa verdi

Uyuşturucu suçundan gözaltında tutulduğu Beyoğlu Polis Merkezi'nde polis kurşunuyla ölen Nijeryalı Festus Okey'in ailesi, 13 yılın ardından davaya katılmaya hak kazandıktan sonra bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı mütalaa verdi

Festus Okey, 20 Ağustos 2007'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınıp Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü. Burada da polis Cengiz Yıldız'ın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. İlk soruşturma tutanağını sanık polis Cengiz Yıldız'ın hazırladığı, Okey'e ateş edilme mesafesini kanıtlayacak olan kanlı gömleğin ise hastanede kaybedildiği anlaşılmıştı. Dört yıl boyunca ölenin Okey olup olmadığını araştırılmış ve Nijerya'ya gönderilen yazının yanlış makama gönderildiği ortaya çıkmıştı. 13 Ocak 2011'deki kararında Yıldız, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dört yıl iki ay hapse çarptırılmıştı. Yargıtay, gerekli DNA incelemesinin yapılmadığına hükmederek kararı bozdu.

AİLESİ KATILMIŞTI

3 Ağustos 2019'da Festus Okey'in ailesinin yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrine gidildi. Okey'in annesi Love Ogu'dan DNA örneği ve vekaletname alındı. Adli Tıp Kurumu'nda incelenen DNA örnekleri Festus Okey'inkilerle uyuşmuştu. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi dün görülen duruşmada Adli Tıp Kurumu raporunu kabul ederek Festus Okey'in annesi ve kardeşinin davaya katılmasına karar verilmişti. Dün, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcılık mütalaa verdi.

SAVCILIK MÜTALLA VERDİ

Savcılık mütalaasında 'Olay günü Beyoğlu'nda Festus Okey'in şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramada bulunan uyuşturucu madde sonrasında Polis merkezine götürüldüğü, burada yapılan ikinci aramada başka bir pakette uyuşturucu madde bulundu. Cengiz Yılmaz'ın diğer polis memurlara durumu bildirmesi gerektiğini söylediği esnada Okey, Cengiz Yılmaz'ın belindeki silahı almak için çekiştirdiği sırada silahın ateş almasıyla diz çökmekte olan Okey köprücük kemiğinden vuruldu. Kaldırıldığı hastanede vefat etti. Atış mesafesinin kıyafetlerden tespit edileceği fakat kaybolmasından dolayı tespit edilemediği anlaşılmaktadır. Eylemde kast veya bilinçli olduğuna ilişkin yeterli delil bulunmadığı. Polis memurunun üzerine atılı taksirle öldürme suçu olduğu anlaşılmakta. 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yılda 6 yıla kadar cezalandırılmasını talep edilir.' dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi