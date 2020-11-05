Nusaybin'de vatandaşlara "Sıfır Atık Projesi" kapsamında üretilen alışveriş torbaları dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamından Nusaybin Belediyesi "Sıfır Atık Projeleri" gerçekleştiriyor.

Nusaybin Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşümden 6 bin alışveriş torbası üretildi.

Torbalar, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, Kamu Kurum ve Kuruluş Yöneticileri ile Belediye Birim Müdürleri tarafından Hınıs Caddesi üzerinde kurulan Pazar yerinde vatandaşlara dağıtıldı. Koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle üzerinde maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıcı sloganların da yer aldığı alışveriş torbalarının çevreye zararsız oldukları belirtildi.