Olası Adıyaman depreminin tedbirleri alınıyor

Kısa süre önce Elazığ ve Malatya'da, geçen hafta da İzmir'de meydana gelerek gerçek yüzünü bir kez daha gösteren depremin bıraktığı acı yüreklerdeki yerini koruyor. Adıyaman'ın deprem kuşağı üzerinde yer almasından dolayı olası bir depremin tedbirlerini daha önceden almaya başlayan Adıyaman Belediyesi de çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Olası bir Adıyaman depremi için aldıkları tedbirlere deprem anında toplanma alanlarını belirleyerek devam ettiklerini söyleyen Adıyaman Belediyesi yetkilileri, amaçlarının olası bir felaketten Adıyamanlıların en az zararla etkilenmesi olduğunu dile getirdi. Mahalle mahalle belirlenen 117 toplanma alanıyla ilgili de bilgi veren yetkililer, şunları söyledi:

BU KRİTERLERİ AĞIRLIKLI HESAPLAMAYA UYGUN OLARAK KARŞILAYAN YERLER...

"Deprem anında toplanılacak alanlar, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önleme ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlama amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır. Afet ve acil durum toplanma alanlarının yerleri, yedi kritere göre bulunduğu ilgili belediyeler tarafından belirleniyor. Her açık ya da boş alan toplanma alanı olmaya uygun nitelik taşımıyor. Toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterler bir arada değerlendiriliyor. Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor. Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor. Bu kriterleri ağırlıklı hesaplamaya uygun olarak karşılayan yerler toplanma alanı olarak tespit ediliyor."

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin detayları hakkında da bilgi veren yetkililer, "Adıyaman merkez mahalleleri genelinde söz konusu kriterlere uygun 117 adet deprem toplanma alanı belirlenmiştir. Belirlenen alanlar mahalle muhtarlarına yazı ve ekinde krokilerle yönlendirilecektir. Aynı zamanda belediyemiz internet sitesine giren vatandaşlarımız oturdukları mahalleyi seçtiğinde kendisine en yakın deprem toplanma alanını görebilecektir. Bunun için https://deprem.adiyaman.bel.tr/ adresine girmeleri yeterli olacaktır" diye konuştu.