Ölüm makineleriyle suçüstü yakalanmışlardı! Silahlardan yüzde 84'lük suç çıktı!

Motosikletli Yunus Polisleri, son iki ayda İstanbul'da ruhsatsız 202 silah ele geçirdi. İncelemeye alınan silahların yüzde 84'ünün geçmişte farklı suçlarda kullanıldıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri aranan firari suçluların adeta kabusu oldu. Motosikletli Yunus Polisleri son iki aylık süre içerisinde İstanbul'da dokuz bin şüpheliyi Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirdi. Aynı süre içerisinde dört bin araç ve 74 bin motosiklet denetlendi. Geçmişte işledikleri farklı suçlardan dolayı tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve güvenlik güçleri tarafından aranan 242 firari suçlu yakalandı ve tutuklandı.

Sokak çalışmalarında 100 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçiren Motosikletli Yunus Timleri yine son iki aylık süre içerisinde 202 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Söz konusu ruhsatsız silahlar gönderildikleri Polis Kriminal Laboratuvarı'nda detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Silahların yüzde 84'ünün geçmişte işlenen farklı suçlarda kullanıldıkları tespit edildi.