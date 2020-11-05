PKK'da çözülme devam ediyor... Sözde komutan teslim oldu!

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla kendisi ve ailesi ile ikna çalışması sonucu örgütten kopmalar devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları ve ailenin teması sonucu yapılan çalışma ile PKK/KCK terör örgütüne 2009 yılında katılım yapan, 2009- 2015 yılları arasında Irak 'ta, 2015-2017 yılları arasında İran'da, 2017-2020 yılları arasında Suriye'de sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüten PKK'lı terörist Şırnak- Silopi sınır kapısından 3 Kasım tarihleri nde güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'lı teröristlerin Hakkari'de işçilere yönelik saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi