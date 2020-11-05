Polisten gülümseten 'sosyal mesafe' uyarısı

Kentte, Gazi Caddesi'nde hatalı park eden bir otomobil trafik akışını aksattı.

Bir halk otobüsü dar yoldan geçemeyince trafik durdu. Caddede araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri sürücüye ulaşmaya çalıştı. 15 dakika sonra gelen sürücü B.K. otomobilini park ettiği caddeden kaldırdı.

Bu sırada sürücüler, B.K.'ya korna çalarak tepki gösterdi. Trafik cezası uygulanan B.K. gazetecilere "Reklam arıyorsanız gidin sağı solu çekin, milleti çekin" diye çıkıştı. Caddede hatalı park eden diğer araçlar ise çekici ile otoparka götürüldü.

Bu sırada caddede oluşan kalabalığa seslenen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Bünyamin Demir, "Aracı seyrediyorsunuz, sizin sağlığınız daha önemli. Sosyal mesafenizi koruyun. Lütfen arkadaşlar dağılın. Omuz omuza durmuşsunuz, sarılmışsınız birbirinize" uyarılarında bulundu.