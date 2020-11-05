Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polisten gülümseten 'sosyal mesafe' uyarısı

Polisten gülümseten '' uyarısı

’da otomobilini eden sürücü nedeniyle caddede trafik akışı kilitlendi. Polisten sürücüsünü aradığı otomobilin çevresinde toplanan kalabalığa gülümseten uyarısı yapıldı. Bu sırada caddede oluşan kalabalığa seslenen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Bünyamin Demir, “Aracı seyrediyorsunuz, sizin sağlığınız daha önemli. Sosyal mesafenizi koruyun. Lütfen arkadaşlar dağılın. Omuz omuza durmuşsunuz, sarılmışsınız birbirinize” uyarılarında bulundu

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 19:25 ABONE OL
Polisten gülümseten 'sosyal mesafe' uyarısı

Kentte, Gazi Caddesi'nde hatalı park eden bir otomobil trafik akışını aksattı.

Bir halk otobüsü dar yoldan geçemeyince trafik durdu. Caddede araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri sürücüye ulaşmaya çalıştı. 15 dakika sonra gelen sürücü B.K. otomobilini park ettiği caddeden kaldırdı.

Bu sırada sürücüler, B.K.'ya korna çalarak tepki gösterdi. Trafik cezası uygulanan B.K. gazetecilere "Reklam arıyorsanız gidin sağı solu çekin, milleti çekin" diye çıkıştı. Caddede hatalı park eden diğer araçlar ise çekici ile otoparka götürüldü.

Bu sırada caddede oluşan kalabalığa seslenen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Bünyamin Demir, "Aracı seyrediyorsunuz, sizin sağlığınız daha önemli. Sosyal mesafenizi koruyun. Lütfen arkadaşlar dağılın. Omuz omuza durmuşsunuz, sarılmışsınız birbirinize" uyarılarında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polisten gülümseten 'sosyal mesafe' uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA