Prof. Dr. Yılmaz: Her organ bağışı yeni bir hayat

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Organ Nakli Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mehmet Yılmaz organ bağışı çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Yılmaz; Türkiye'nin organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahip olduğunu belirterek; aşılması gereken en önemli sorunun kadavra bağış oranındaki yetersizlik olduğunu söyledi.

Yılmaz açıklamasının devamında şöyle konuştu: "Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ naklinin caiz olduğunu bildirmiş ve organ bağışını, insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlamıştır, vurgusunu yaparak organ bağışının teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Ülkemizde organ bağışları Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde yapılmaktadır. 'Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi' vasıtasıyla organ dağıtımı en adaletli ve şeffaf biçimde yapılmaktadır.

Ülkemizde organ olarak, böbrek, deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsak nakilleri; doku olarak kemik, kemik iliği, kornea ve kalp kapağı nakilleri yapılmaktadır. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, il sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakli yapan merkezler, aile hekimliklerine başvurabilir, detaylı bilgi alabilirler. Organ bağışı yapmak isteyen kişiler, belirtilen yerlere başvuru yaparak iki tanık huzurunda bir belge imzalayarak organ bağışı kartına sahip olurlar. Organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması gerekmektedir."

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek ise; Organ ve Doku Bağışı Haftası nedeniyle vatandaşların bu konuda daha duyarlı ve hassas davranmaları gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Mehmet Yılmaz Başkanlığındaki ekip ile birlikte sadece Şanlıurfa'da değil bölgede de doku ve organ bağışının yapıldığı bir hastane olduklarını vurgulayan Güzelçiçek, herkesi doku ve organ bağışında bulunmaya davet etti.