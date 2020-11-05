Sadece aracı değil, iş yerini de yaktı! Kısa sürede yakalandı!

İstanbul'da bir aracı ateşe veren ve park halindeki araçtan yükselen alevlerle bir iş yerinin de yanmasına yol açarak kaçan şüpheli yakalandı. Olay güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

Polisi harekete geçiren olay sabah saat 06.20 sıralarında İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Yeşilce Mahallesi'nde yangın ihbarına giden polisler, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan plakasız ve camları bulunmayan arızalı bir minibüsün yandığını ve yangının bir iş yerine sıçradığını tespit etti. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Binanın güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yangının araç içerisinde başladığı ve binaya sıçradığı saptandı. İddialara göre aracın ise içerisine giren bir şüpheli tarafından yakıldığı ve şüphelinin yangının ardından kaçtığı belirlendi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayının yaşanmadığı yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli H.S. yakalandı. 23 suç kaydı bulunan şüpheli, olay gecesi tiner kullandığını ve madde etkisinde olduğu için olayı hatırlamadığını söyledi. Kamera görüntüleri kendisine izletilen şüpheli, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.