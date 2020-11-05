Şanlıurfa’da tedbir ve denetimler gevşetilmeden sürdürülecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanan Şanlıurfa İl Pandemi Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentteki koronavirüs durumunu görüştü.

Salgını önlemeye yönelik alınan maske, mesafe ve temizlik kurallarının, kontrollü sosyal hayat sürecinin temel şartı olduğunu hatırlatan Vali Erin, hayatın her alanında bu kurallara riayet edilmesinin önemine dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının dünya genelinde toplum sağlığını tehdit eden bir hadise olduğunu değerlendiren vali Erin, şimdiye kadar alınan tedbir ve denetimlerle salgını kontrol altında tutmayı büyük oranda başardıklarını, öngörüler doğrultusunda sağlık alanında tüm planlamalarını yaptıklarını dile getirdi. Salgınla mücadelede en önemli görevin sağlık çalışanlarına düştüğünü ve bu görevlerini ilk günden itibaren büyük bir fedakârlıkla yerine getirdiklerini kaydeden Vali Erin, "Tüm sağlık çalışanlarımıza özveri ve fedakârlıkları nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Salgın sürecini daha başarılı şekilde yürüten ülkeler ve bölgeler olduğunu ifade eden Vali Erin, Şanlıurfa'nın da daha az vaka sayısı ve can kaybı yaşanan bir il olması için büyük bir mücadele sergilendiğini belirterek, "Bakanlarımızın, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, aşı ve kesin tedavi bulununcaya kadar bununla birlikte yaşamaya alışacağız. Toplum hayatımıza ve ekonomik hayata COVID-19 kurullarına göre bir nizam vermek zorundayız." diye konuştu.

Pandemi ile mücadelenin sadece sağlık çalışanlarının tek başına yürütebileceği bir mücadele olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede bilinçli bir şekilde rol alması gerektiğinin altını çizen İl Sağlık Müdürü M. Emre Durmuş da sağlık sisteminin aksatılmadan sürdürülmesi için rehavete kapılmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kışa yönelik tedbirler kapsamında hastane yatak kapasitelerinin genişletilmesi amacıyla tedbirler aldıklarını dile getiren Durmuş, Ursu Hastanesinin pandemi yoğun bakım olarak kullanımına yönelik kiralanma işleminin tamamlandığını, Esentepe Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde de 60 yataklı bir yoğun bakım servisi oluşturulması için tadilat çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Eyyübiye'deki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de yoğun bakıma 34 yatak ilavesi için tadilat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Durmuş, ilçe hastanelerinin yoğun bakım yatak kapasitelerinin artırılması için de çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.