Şanlıurfa’da yağış kaza getirdi: Kamyon devrildi, otomobil bariyerlere girdi

Şanlıurfa'da etkili olan kuvvetli yağışlar trafikte aksamalara neden olur kazalar da yaşanıyor.

Ceylanpınar İlçesi Avcılar köyünde meydana gelen kazada yağışlı havanın etkisi ile kontrolden çıkan mısır yüklü kamyon devrildi. Kamyonda bulunan mısırlar yola savrulurken, kamyonda yaralı bulunan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa Gaziantep yolunda ise Fevzi Ozan Damat'ın yönetimindeki 27 ACJ 694 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü de yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis her iki kazayla ilgili de soruşturma başlattı.