Şanlıurfa’da yağmur yağdı: Araçlar yolda kaldı

Şanlıurfa'da 2 gündür etkisini gösteren ve sabah saatlerinden itibaren artan yağış nedeniyle bazı bölgelerde sel yaşandı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kasım ayıyla birlikte yağışlarda etkisini göstermeye başladı. Şanlıurfa'da dün akşamdan bu yana aralıksız yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak şekilde yağan yağmur vatandaşları işe giderken yakaladı. Kış mevsimine hala alışamayan Şanlıurfalılar yağmurda ıslanmaktan kaçamadılar.

Öte yandan Şanlıurfa Evren Sanayi Bölgesinde de sağanak yağış sele neden oldu. Yolda seyir halinde bulunan araçlar zor anlar yaşarken, yollar göle döndü.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ki vatandaşları ani baskın ve sellere karşı duyarlı olmaları konusunda uyarmıştı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, çarşamba günü sabah saatleriyle birlikte Diyarbakır, Şanlıurfa çevrelerinde perşembe günü öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli yağışların olacağı noktasında uyarıda bulunmuştu.