Sarıçay kırmızı alarm veriyor: Balıklar ölüyor

Muğla'nın ilçelerinden Milas'da yer alan Sarıçay'da ölü balıkların dere kenarlarına vuran ölü balıklar vatandaşları endişelendiriyor. Milas ve birçok bölgeden geçen Sarıçay'daki kirlilik için vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.

Vatandaşlar, kum ocaklarının bulunduğu bölgelerdeki göletlerde ve su birikintilerinde balıkların öldüğüne dikkat çekiyor. Çevre sakinleri çaydaki ölü balıkların görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak "Milas'taki Sarıçay'da kum ocaklarının bulunduğu alanda balıklar ölmeye başladı. Bu bir doğa katliamıdır. Yetkililer lütfen bu kirlilikle ilgilensin" diyor.