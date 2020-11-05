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kırmızı alarm veriyor: Balıklar ölüyor

'nın Milas ilçesindeki çevresel kirlilik yaşanan ’da yaşayan balıklar ölmeye başladı. Muğla'nın Milas ilçesindeki Sarıçay’da yaşanan kirlilik diğer canlılar için de tehlike saçıyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 5.11.2020 17:41 ABONE OL
Sarıçay kırmızı alarm veriyor: Balıklar ölüyor

Muğla'nın ilçelerinden Milas'da yer alan Sarıçay'da ölü balıkların dere kenarlarına vuran ölü balıklar vatandaşları endişelendiriyor. Milas ve birçok bölgeden geçen Sarıçay'daki kirlilik için vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.

Vatandaşlar, kum ocaklarının bulunduğu bölgelerdeki göletlerde ve su birikintilerinde balıkların öldüğüne dikkat çekiyor. Çevre sakinleri çaydaki ölü balıkların görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak "Milas'taki Sarıçay'da kum ocaklarının bulunduğu alanda balıklar ölmeye başladı. Bu bir doğa katliamıdır. Yetkililer lütfen bu kirlilikle ilgilensin" diyor.

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Sarıçay kırmızı alarm veriyor: Balıklar ölüyor
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