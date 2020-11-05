Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango 4 Kasım 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar!

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çekiliş sonuçları MPİ ile açıklandı! 4 Kasım 2020 Loto çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar!

Şans oyunu severler geçtiğimiz çekilişte de devreden ikramiyeyle beraber ödülün 76 milyonu aştığı Çılgın sonuçları için heyecan dolu bekleyişi akşam saatlerinin gelmesiyle beraber hız kazandı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşen çekilişe bugün vatandaşlar büyük ikramiye nedeniyle rağbet gösteriyor. Öte yandan çekilişin saatine yaklaşılmasıyla beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, 4 Kasım Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve MPİ canlı yayını!

Giriş Tarihi: 5.11.2020 08:06 Son Güncelleme: 5.11.2020 08:07 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ Tv canlı yayın ile açıklanıyor! 4 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Tv üzerinden canlı yayında gerçekleştirilen Çılgın çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin sonucunda bir kişi 76 milyonu geçen o ikramiyenin sahibi olacak. Öte yandan geçtiğimiz haftanın şanslı rakamlarını bilen olmayınca ikramiyenin devrettiği de biliniyordu. Buna göre; binlerce şans oyunu sever ödülün sahibi olabilmenin hayaliyle bilet dolduruyor. Peki, 4 Kasım Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve MPİ canlı yayını!

MPİ CANLI YAYIN | MİLLİ PİYANGO İLE 4 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz çekilişte 6 bilen olmayınca devreden ikramiyenin ardından şans oyununun büyük ikramiyesi 76 milyonu aşmıştı. Hal böyle olunca bu oyuna rağbet de artış gösterdi. Haberimizin devamından MPİ bilet sorgulama ekranına ve sonuçların açıklanmasının ardından kazanan numaralara ulaşabilirsiniz…

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ Tv canlı yayın ile açıklanıyor! 4 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılacak

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

2 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5, 20, 22, 49, 55, 73 ve joker 74 oldu!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ Tv canlı yayın ile açıklanıyor! 4 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.

Çılgın çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Loto çekilişlerini TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Oynadığınız her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın oynayabilir.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango 4 Kasım 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar!
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