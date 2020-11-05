Selde kaybolan 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Giresun'da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde şehit olan 5 jandarmanın da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise bulunamadı.Sel felaketinde kaybolan ve hala bulunamayan Emine ve eşi Davut Akgün, Umut Cantürk ve Ali Akbulut için Hacı Miktat Camii'nde öğlen namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kayıp yakınları ve vatandaşlar katıldı.

"ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"



Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından konuşan Giresun valisi Enver Ünlü, "Kaybolan 4 vatandaşımızın arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarında bir ipucu, bir şüphe duyulduğunda o bölgede yoğunlaşacaktır ve arama çalışmalarında komşu illerimiz Gümüşhane, Ordu, Trabzon bize destek vermeye devam edecektir. Rize'den 5 kişilik JAK Timi gelerek arama çalışmalarına destek vererek sürdürüyor. Dolayısıyla mevsim şartları uygun olduğu şartlarda arama faaliyetleri metot değiştirerek devam etmekte ve edecektir. Ancak iş makinalarıyla dere yataklarında arama çalışmaları yapılmayacaktır. Çünkü yağışın yoğun olduğu bir mevsime giriyoruz. Arama çalışmaları yaparken yeni bir sel mağduriyetinin yaşanmasını istemeyiz, bunun için önlemlerimizi de almalıyız. Sadece mevsim şartlarına uygun yöntemlerle arama çalışmaları sürdürülecektir" dedi.