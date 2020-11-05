Seyir halindeki araçta arkadaşını öldürdü: Cami kubbesine saklandı

VATANDAŞLAR HIRSIZ ZANNETTİ

Bölgeyi ablukaya alan polis, Özen'i aramaya başladı. Bu sırada caminin kubbesine birinin saklandığını fark eden vatandaşlar, hırsız zannederek polisi aradı. Camiye gelen polis ekipleri cinayet zanlısı İbrahim Özen'i suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sedat Akbalık'ın cesedi otopsi için kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, İbrahim Özen'in sorgusunda "Sedat ile birlikte Erciyes'e çıkıp uyuşturucu aldık. Ben uyuşturucu aldığımda hep halüsinasyonlar görürüm. O anda Sedat gözüme çok farklı ve korkunç görününce panikle ateş ettim. O benim çocukluk arkadaşımdı. Çok üzgünüm" dedi. O Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



Arkadaşını öldürerek cami kubbesine saklanan İbrahim Özen