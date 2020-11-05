Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Seyir halindeki araçta arkadaşını öldürdü: Cami kubbesine saklandı

Seyir halindeki araçta arkadaşını öldürdü: Cami kubbesine saklandı

’de iki çocukluk arkadaşının alemi, cinayetle son buldu. Seyir halindeki aracın direksiyonundaki arkadaşını öldüren zanlı, saklandığı cami kubbesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 5.11.2020 15:13 Son Güncelleme: 5.11.2020 15:27 ABONE OL
Seyir halindeki araçta arkadaşını öldürdü: Cami kubbesine saklandı

Kayseri'de, sebze halinde hamallık yapan Sedat Akbalık (33), önceki akşam çocukluk arkadaşı İbrahim Özen ile birlikte Erciyes Kayak Merkezine giderek uyuşturucu aldı. İkili, daha sonra Akbalık'ın kullandığı otomobille dönüşe geçti. Ön koltukta oturan Özen, bir süre sonra uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon görmeye başlayınca, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, direksiyondaki arkadaşı Sedat Akbalık'ın başına dayayarak ateşledi. Ardından, el frenini çekerek seyir halindeki otomobili durduran Özen, sağa sola ateş ede ede ve koşarak 4 kilometre uzaklıktaki Hisarcık Mahallesine kaçtı. Yol ortasındaki otomobili gören vatandaşlar, kaza olduğunu düşünerek yardıma koşunca Akbalık'ın cesediyle karşılaştı.

VATANDAŞLAR HIRSIZ ZANNETTİ

Bölgeyi ablukaya alan polis, Özen'i aramaya başladı. Bu sırada caminin kubbesine birinin saklandığını fark eden vatandaşlar, hırsız zannederek polisi aradı. Camiye gelen polis ekipleri cinayet zanlısı İbrahim Özen'i suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sedat Akbalık'ın cesedi otopsi için kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, İbrahim Özen'in sorgusunda "Sedat ile birlikte Erciyes'e çıkıp uyuşturucu aldık. Ben uyuşturucu aldığımda hep halüsinasyonlar görürüm. O anda Sedat gözüme çok farklı ve korkunç görününce panikle ateş ettim. O benim çocukluk arkadaşımdı. Çok üzgünüm" dedi. O Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


Arkadaşını öldürerek cami kubbesine saklanan İbrahim Özen


Arkadaşı tarafından öldürülen Sedat Akbalık

Son dakika: 12 kişiyi öldüren seri katilden şok savunma!

ARKADAŞINA GÖNDER
Seyir halindeki araçta arkadaşını öldürdü: Cami kubbesine saklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA