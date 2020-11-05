Şırnak Belediye Başkanı koronavirüsü yendi

Şırnak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Yarka, 14 Ekim'de boğaz ve eklem ağrıları ile halsizlik şikayetleri nedeniyle başvurduğu hastanede Koronavirüs testi pozitif çıkan başkanın 4 kasımda yapılan testinin negatif olduğu belirtildi. Hastane'den taburcu olan Başkan Yarka tedavisine evde devam edeceğini söyledi.

BAŞKAN YARKA'DAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Sosyal Medaya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Yarka; "Kıymetli hemşehrilerim; 4 Kasım günü yapılan Covid-19 testimin sonucu negatif çıkmıştır. Kalan tedavime evde devam edeceğimden taburcu edildim, şu an durumum daha iyi. Devam eden tedavim için Ankara'da belli bir süre daha kalacağım. Siz değerli hemşehrilerimi çok özledim. Allah'ın izniyle en yakın zamanda memleketimde, siz sevgili hermşehrilerimle tekrar bir arada olacağım. Lütfen çok dikkatli olun, başta sevdikleriniz olmak üzere kimseye zarar vermemek adına bulunduğunuz ortamlarda bu sinsi hastalığı herkese anlatın. Sağlıklı yarınlar dileklerimle hoşçakalın. Allah'a emanet olun. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle" dedi.