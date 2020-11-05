Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!

Bunları duyan bir kişi de vicdan azabı çekerek Memduh'un eniştesi Şenol'a her şeyi anlatmış. O da köye benim yanıma geldi. Yapılacak en mantıklı şeyin savcıya gitmek olduğunu belirttim. O da oraya gitti ve şikayetçi oldu. Onlar da gerekeni yaptı ve olay açığa çıktı" dedi.