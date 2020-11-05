Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!

Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!

14 yıl önce kaybolan ve ailesi tarafından aranan Memduh Korkmaz'dan (14) o gün bugündür haber alınamıyordu. Geçtiğimiz günlerde tüyler ürperten bir gelişme yaşandı. Memduh'un katili, arkadaşlarıyla alkol aldığı ortamda Memduh'u, M.Y. ile boğarak öldürdüklerini, daha sonra cesedini eski su kuyusuna attıklarını itiraf etti. İtirafı haber alan ailenin savcılığa başvurusu üzerine bahsi geçen kuyuda inceleme yapıldı. Kuyudan kafa tası ve kemikler bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 15:29 Son Güncelleme: 5.11.2020 15:41 ABONE OL
Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!

Ankara'nın Haymana ilçesinde 2006 yılında kaybolan Memduh Korkmaz'ın (14) boğularak öldürüldükten sonra yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna atıldığı iddia edildi. Kuyuda yapılan araştırmada, Korkmaz'a ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler bulunurken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor.

Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!

Haymana'da yaşayan Mehduh Korkmaz, 13 Aralık 2006 tarihinde kayboldu. Ailesi ve yakınları, ilçenin birçok noktasında ve şehir dışında Korkmaz'ı aradı; ancak herhangi bir ize ulaşamadı.

Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!

10 gün önce ilçede yaşayan İ.G. (33) alkol aldıkları bir ortamda, eski arkadaşları Korkmaz'ı M.Y. ile boğarak öldürdüklerini ve Yılan Eseri Tepesi yakınlarındaki eski su kuyusuna attıklarını söyledi.

Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!

İ.G.'nin arkadaş ortamındaki bu itirafını öğrenen Korkmaz'ın eniştesi Şenol Öztürk, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla kuyuda yapılan incelemede, kafatası ve insan kemikleri bulundu.

Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!

Kuyudan alınan kemik parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'

Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!

KATİL, ARKADAŞ ORTAMINDA İTİRAF ETMİŞ'

Memduh Korkmaz'ın eniştesi Melih Koç, yeğenini uzun sürede aradıklarını ve geçen günlerde kemiklerinin bulunduğunu belirtti.

Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!

Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunlaru söyledi: O dönemde kimse, bu çocuğun bulunması için çaba göstermedi.

Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!

Daha sonra katil, alkol ortamında yanındaki kişilere, 'Memduh Korkmaz'ı burada öldürdüm daha sonra da kuyuya attım, üzerini de taşla örttüm' demiş.

Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!

Bunları duyan bir kişi de vicdan azabı çekerek Memduh'un eniştesi Şenol'a her şeyi anlatmış. O da köye benim yanıma geldi. Yapılacak en mantıklı şeyin savcıya gitmek olduğunu belirttim. O da oraya gitti ve şikayetçi oldu. Onlar da gerekeni yaptı ve olay açığa çıktı" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 14 yıllık vahşeti alkol aldığı ortamda itiraf etti... Kayıp çocuğun kemikleri kuyudan çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA