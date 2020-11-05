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Son dakika: Arnavutköy'de yangın: 1 ölü

Arnavutköy'de marangoz atölyesinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti. Özbek asıllı işçinin, sobayı tiner dökerek yakmaya çalıştığı sırada yangın çıktığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 11:25 Son Güncelleme: 5.11.2020 11:31 ABONE OL
Son dakika: Arnavutköy'de yangın: 1 ölü

Yangın saat 05.00 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Caddesi üzerinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıktı.

SOBAYI TİNERLE YAKMAYA ÇALIŞTI...

İddiaya göre, Özbekistan uyruklu atölye çalışanı, sobayı tiner dökerek yakmaya çalıştı. Ancak bir anda işçinin vücudunu alevler sardı. Atölyeyi de saran alevler kısa sürede büyüdü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri atölyedeki yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin atölyedeki çalışmaları sırasında Özbekistanlı işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Özbekistan uyruklu atölye çalışının cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Son dakika: Arnavutköy'de yangın: 1 ölü
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