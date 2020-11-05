Son Dakika: Avcılar'daki silahlı saldırı ile ilgili çarpıcı detay! Casusluk mu teklif edildi?

POLİS ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURUYOR

Casusluk iddiası, bazı yabancı haber ajanslarında yer aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu iddialar da gözönüne alınarak soruşturma ve çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Bütün olasılıkları değerlendiren polis, saldırıyı yapan kişinin ateş ettiği kişi ile aralarında kısa süreli bir boğuşma yaşandığını da belirledi. Saldırının profesyonel olabileceği gibi bir anlaşmazlık sonucu da meydana gelmiş olabileceği de değerlendiriliyor.