Son dakika gelişmesi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illere 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirildi?

Ülkemizde koronavirüs salgınına tedbiren alınan bir karar da 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanmakta olan kısıtlamalar olmuştu. Bu yaş grubundaki vatandaşlara belirli saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilirken son günlerde artan vakalarla beraber yeni tedbir kararları da peş peşe il bazlı olarak gerçekleştiriliyor. Peki, 65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, hangi saatlerde kısıtlama var? 65 yaş üstü kısıtlama olan iller listesi ve tüm detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI! O İLDE DE KISITLAMA GETİRİLDİ

Koronavirüs salgınında en yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlara bazı illerde belirli saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı gibi birçok kısıtlama kararı getirilirken bugün Kütahya'dan gelen konuya ilişkin yeni tedbir kararı açıklamasının ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başladı.