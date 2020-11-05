Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından büyük fırsatçılık! Ev kiralarına yüzde 100 zam yaptılar...

"BU FİYATLARDA EV KİRALAMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Ramazan Çavık: Arkadaşım Atatürk Mahallesi'nde normalde bin 300 lira olan evi 3 bin liraya tuttu. Başka bir arkadaşım yine aynı yerden 2 bin 400'e ev tuttu. Benim de evim ağır hasarlı. Ben daha tutamadım. Ev boşaltılacak dediler. Bu fiyatlarda ev kiralamam mümkün değil. Çaresizim.