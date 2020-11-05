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haberi: 'deki depremin ardından büyük ! Ev kiralarına yüzde 100 zam yaptılar...

'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından fırsatçılar harekete geçti. haberine göre; Depremde zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için tüm Türkiye seferber oldu. İzmir'de bazı ev sahipleri ise depremi fırsat bilip kiralarına yüzde 100 zam yaptı. Vatandaşlar ise karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. İşte İzmir depremiyle ilgili ...

ERTAN GÜRCANER
Eray ARPAŞİN
Giriş Tarihi: 5.11.2020 08:14 Son Güncelleme: 5.11.2020 08:31 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından büyük fırsatçılık! Ev kiralarına yüzde 100 zam yaptılar...

'deki 6.6 şiddetindeki depremle ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir'de sonrası 15 bin İzmirli evsiz kaldı. Depremde zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için tüm Türkiye seferber olurken İzmir'de bazı ev sahipleri depremi fırsat bilip kiralarına yüzde 100 zam yaptı. Ağır hasarlı olduğu için evlerine giremeyip çadırlara taşınan vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı.

Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından büyük fırsatçılık! Ev kiralarına yüzde 100 zam yaptılar...

EV SAHİPLERİNİ FIRSATÇILIK YAPMAKLA SUÇLAYAN DEPREMZEDELER ŞÖYLE KONUŞTU:

Uğur Postallı: Evimiz depremde ağır hasar gördü. Ev kiraları bir hafta öncesine göre yüzde 50 civarında arttı. Daha önce 1200 lira olan ev kiraları 2 bin, 2 bin 500 liralara çıkmış durumda. Ev sahiplerini insafa davet ediyoruz.

Filiz Gültekin: Evlerimize giriş yasak.1200 liralık eve 2 bin lira fiyat istediler. İki aile birleşip bir ev tutmak zorunda kalmışlar.

Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından büyük fırsatçılık! Ev kiralarına yüzde 100 zam yaptılar...

"BU FİYATLARDA EV KİRALAMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Ramazan Çavık: Arkadaşım Atatürk Mahallesi'nde normalde bin 300 lira olan evi 3 bin liraya tuttu. Başka bir arkadaşım yine aynı yerden 2 bin 400'e ev tuttu. Benim de evim ağır hasarlı. Ben daha tutamadım. Ev boşaltılacak dediler. Bu fiyatlarda ev kiralamam mümkün değil. Çaresizim.

Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından büyük fırsatçılık! Ev kiralarına yüzde 100 zam yaptılar...

"BU FIRSATÇILIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Barbaros Tore: Evimiz ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi. Henüz eşyamızı tahliye edemedik. Sadece üstümüzdeki kıyafetler var. Ben henüz tutamadım. Komşularım Atatürk mahallesinde, Evka 4'te 1000 liralık evi 1900 liraya tuttu. Bu fırsatçılıktan başka bir şey değil.

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Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından büyük fırsatçılık! Ev kiralarına yüzde 100 zam yaptılar...
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