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Son dakika haberi: 'da rezalet görüntüler! Süt fabrikasında kazanın içinde banyo yaptı! Tarım ve 'ndan açıklama geldi...

Son dakika haberi: 'da üretim yapan bir süt fabrikasından gelen görüntüler mide bulandırdı. Tesiste Uğur Turgut isimli kullanıcısı bir şahsın süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptığı anlar kamera kaydına alarak paylaştı. Çekilen görüntüler, eğlence amaçlı kullanılan sosyal medya platformunda paylaşıldı. Halk sağlığını tehlikeye atan skandal görüntülerin ardından Tarım ve harekete geçti. Söz konusu işletmeye ekipler yönlendirildi. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 5.11.2020 13:44 Son Güncelleme: 5.11.2020 14:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Konya'da rezalet görüntüler! Süt fabrikasında kazanın içinde banyo yaptı! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Son dakika haberi: 'da üretim yapan bir süt fabrikasında, skandal görüntüler kaydedildi. Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan Uğur Turgut isimli kullanıcısı, üretim merkezinin içerisinden bir görüntü yayınladı. İşte o rezalet görüntüler...

Son dakika haberi: Konya'da rezalet görüntüler! Süt fabrikasında kazanın içinde banyo yaptı! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler, Uğur Turgut tarafından paylaşıldı.

Son dakika! Konya'da süt fabrikasında iğrenç skandal! İşçinin süt banyosu görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video

SÜT KAZANINDA BANYO YAPTI

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kamil' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Süt kazanının içerisinde süt banyosu yapan şahsın görüntülerine, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Son dakika haberi: Konya'da rezalet görüntüler! Süt fabrikasında kazanın içinde banyo yaptı! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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Son dakika haberi: Konya'da rezalet görüntüler! Süt fabrikasında kazanın içinde banyo yaptı! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi...
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