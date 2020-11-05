Son dakika haberi: Konya'da rezalet görüntüler! Süt fabrikasında kazanın içinde banyo yaptı! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler, Uğur Turgut tarafından paylaşıldı.
Son dakika! Konya'da süt fabrikasında iğrenç skandal! İşçinin süt banyosu görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video
SÜT KAZANINDA BANYO YAPTI
Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kamil' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Süt kazanının içerisinde süt banyosu yapan şahsın görüntülerine, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.
#Konya'daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 5, 2020
Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.