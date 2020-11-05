Son dakika haberi: Konya'da rezalet görüntüler! Süt fabrikasında kazanın içinde banyo yaptı! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.