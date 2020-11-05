Son dakika haberi: O ilimizde corona tedbirleri kapsamında dışarıda sigara içmek yasaklandı! Sokaklar ve bahçelerde...

Son dönemde hayatımızda en çok konuşulan kelimeler arasında 'corona var', corona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Son dakika gelişmesine göre bir ilimizde açık alanlarda, parklarda, bahçelerde, meydanlarda ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. Açık alanda sigara içilmesi maskelerin çıkarılmasına neden olduğu gibi akciğerlerde de probleme neden oluyor. İşte son dakika haberinin detayları...

VALİLİKTEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! O İLDE AÇIK ALANDA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklandı.