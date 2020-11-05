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haberi: O ilimizde corona tedbirleri kapsamında dışarıda sigara içmek yasaklandı! Sokaklar ve bahçelerde...

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen , son dönemde ülkemizde de artışa geçti. Ağır hasta sayısı ile yeni vaka sayısının artmasından sonra yeni önlemler alınıyor. gelişmesine göre 'ta corona virüs tedbirleri kapsamında caddelerde, sokaklarda, meydan, park ve bahçelerde ortak kullanım alanlarında sigara içmek yasaklandı. Bursa'da da 65 yaş üstü için kararı alınmıştı. İçişleri Bakanlığı da corona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir genelge yayınladı.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 11:02 ABONE OL
Son dakika haberi: O ilimizde corona tedbirleri kapsamında dışarıda sigara içmek yasaklandı! Sokaklar ve bahçelerde...

Son dönemde hayatımızda en çok konuşulan kelimeler arasında 'corona var', corona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Son dakika gelişmesine göre bir ilimizde açık alanlarda, parklarda, bahçelerde, meydanlarda ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. Açık alanda sigara içilmesi maskelerin çıkarılmasına neden olduğu gibi akciğerlerde de probleme neden oluyor. İşte son dakika haberinin detayları...

VALİLİKTEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! O İLDE AÇIK ALANDA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İlker Gündüzöz'ün başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması amacıyla gerekli kararların alınarak uygulandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ilimizde, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklanmıştır. Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."

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Son dakika haberi: O ilimizde corona tedbirleri kapsamında dışarıda sigara içmek yasaklandı! Sokaklar ve bahçelerde...
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