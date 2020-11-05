Son dakika haberi: Tam müebbet cezası alacakken yaşandı! O sözler duruşmayı erteletti! Sürpriz tanık çıkışı...

'YAŞADIKLARINA İNANCIMIZ ARTTI'

Abla İlkay Kırmızıgül, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Biz Ali'nin masum olduğunu, kimseyi öldürmediğini, Zehra ve Korhan'ın halen yaşadığını hep söylüyoruz. Bugüne kadar Zehra ve Korhan'ın öldüklerine ilişkin en ufak bir emare bulunmadı. Ne var ki yaşadıklarına ilişkin ispatlanamasa da çok sayıda ihbar alındı.