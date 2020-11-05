Son dakika haberi: Yunanistan deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi 6 Kasım 2020 son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre, Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Gece saatler 01.16'da yaşanan sarsıntı tedirginliğe yol açarken, depremin derinliğinin yerin 15.7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 6 Kasım 2020 son depremler listesi…

YUNANİSTAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son verilere göre Yunanistan'da 4.6 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. Kurum Depremin şiddetini ve detaylarını şöyle duyurdu;