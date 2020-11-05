Son dakika: İzmir depremi tarihi stadı da vurdu! TFF binası boşaltıldı! Takımlar maç için haber bekliyor...

İzmir'de 114 vatandaşımızın hayatını kaybedip binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi futbolu da olumsuz etkiledi. Kentte 1971 Akdeniz Oyunları için inşa edilip ülkemizdeki iki olimpik stattan biri olma özelliği taşıyan 50 yıllık Atatürk Stadı depremde büyük darbe aldı. İlk yapıldığında 80 bin, koltuklandırılmış hali 51 bin 337 kapasiteli olan stat, İzmir Valiliği'nin kararıyla sağlamlık raporu alana kadar maçlara kapatılacak. İzmir'de daha önce Alsancak Stadı depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2014 yılında kapatılıp 2015 yılında yıkılmıştı. Alsancak Stadı'nın yenilenmesi için inşaat çalışmaları 3 yıldır devam ederken Atatürk Stadı için de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün (GSİM) 2015'te bir firmaya deprem testi yaptırdığı, tesisin bazı bölümleriyle ilgili olumsuz rapor geldiği öğrenilmişti.