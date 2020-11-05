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Son dakika: depreminde 34 kişiye mezar olmuştu! önünde dakikalarca gözyaşı döktüler

Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan depreminde yıkılan 'ndan son dakika görüntüleri geldi. 34 kişinin enkaz altında kalarak can verdiği binanın önünde toplanan kalabalık apartmanın önüne karanfiller bırakırken vefat eden vatandaşların yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaşanan duygu dolu anlarla beraber İzmir depreminde vefat eden vatandaşlar anıldı. İşte İzmir depreminde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan son dakika görüntüleri…

Giriş Tarihi: 5.11.2020 22:53 Son Güncelleme: 5.11.2020 23:04 ABONE OL
Son dakika: İzmir depreminde 34 kişiye mezar olmuştu! Rıza Bey Apartmanı önünde dakikalarca gözyaşı döktüler

Son dakika haberler… 6.6 büyüklüğündeki depreminde 34 kişiye mezar olan 'nın önünde duygusal anlar yaşandı. Binanın enkazı önünde toplanan vatandaşlar getirdikleri karanfillerde enkaz altında kalarak can veren vatandaşları andı. Gözyaşlarının sel olduğu o anlar objektiflere yansıdı.

SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİNDE YERLE BİR OLMUŞTU! GÖZYAŞLARI SEL OLDU…

30 Ekim tarihinde meydana gelen İzmir Depreminde tam 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı önünde bugün onlarca kişi depremde vefat edenleri andı. Bina önüne bırakılan karanfillerle beraber yakınlarını kaybeden vatandaşlar dakikalarca gözyaşı döktü

Son dakika: İzmir depreminde 34 kişiye mezar olmuştu! Rıza Bey Apartmanı önünde dakikalarca gözyaşı döktüler

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

'deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan 'nın önünde yürek burkan görüntüler yaşandı. Apartmanın önüne gelen kalabalık karanfiller bırakırken duygu dolu anlar yaşandı, ölenlerin yakınları dakikalarca gözyaşı döktü.

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler | Video

Son dakika: İzmir depreminde 34 kişiye mezar olmuştu! Rıza Bey Apartmanı önünde dakikalarca gözyaşı döktüler

'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken 'nda 34 kişi yaşamını yitirmişti. Apartmanda enkaz çalışmaları tamamlanırken, geriye boş bir arazi ve yürek burkan görüntüler kaldı. Onlarca kişi de akşam saatlerinde yıkılan apartmanın önüne geldi. Karanfillerin bırakıldığı alanda mumlar yakıldı.

Son dakika: İzmir depreminde 34 kişiye mezar olmuştu! Rıza Bey Apartmanı önünde dakikalarca gözyaşı döktüler

Yıkılan apartman önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının dakikalarca gözyaşı dökmesi alandaki herkesi duygulandırdı.

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Son dakika: İzmir depreminde 34 kişiye mezar olmuştu! Rıza Bey Apartmanı önünde dakikalarca gözyaşı döktüler
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