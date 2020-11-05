Son dakika: İzmir depreminde 34 kişiye mezar olmuştu! Rıza Bey Apartmanı önünde dakikalarca gözyaşı döktüler

Son dakika haberler… 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde duygusal anlar yaşandı. Binanın enkazı önünde toplanan vatandaşlar getirdikleri karanfillerde enkaz altında kalarak can veren vatandaşları andı. Gözyaşlarının sel olduğu o anlar objektiflere yansıdı.
SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİNDE YERLE BİR OLMUŞTU! GÖZYAŞLARI SEL OLDU…
30 Ekim tarihinde meydana gelen İzmir Depreminde tam 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı önünde bugün onlarca kişi depremde vefat edenleri andı. Bina önüne bırakılan karanfillerle beraber yakınlarını kaybeden vatandaşlar dakikalarca gözyaşı döktü
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
İzmir'deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde yürek burkan görüntüler yaşandı. Apartmanın önüne gelen kalabalık karanfiller bırakırken duygu dolu anlar yaşandı, ölenlerin yakınları dakikalarca gözyaşı döktü.
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler | Video
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda 34 kişi yaşamını yitirmişti. Apartmanda enkaz çalışmaları tamamlanırken, geriye boş bir arazi ve yürek burkan görüntüler kaldı. Onlarca kişi de akşam saatlerinde yıkılan apartmanın önüne geldi. Karanfillerin bırakıldığı alanda mumlar yakıldı.
Yıkılan apartman önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının dakikalarca gözyaşı dökmesi alandaki herkesi duygulandırdı.