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Son dakika: 'de sonrası yıkılan binalarda hırsızlık yaparken yakalandılar

'de son dakika! İzmir'deki depremde yıkılan ve hasar gören binalar hırsızların hedefi haline geldi. Birçok şüpheli, hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 12:47 Son Güncelleme: 5.11.2020 12:58 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de deprem sonrası yıkılan binalarda hırsızlık yaparken yakalandılar

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çöken binaların enkazlarının altında kalanlar için seferberlik yürütüldü. Herkesin seferber olduğu o anlarda, bazı art niyetli kişiler hırsızlık için deprem bölgesini, hedef haline getirdi. Birçok şüpheli hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.
Polis ekiplerinin, hasar gördüğü için boşaltılan binalar ve kurulan çadır kentler önündeki önlemleri sürüyor.

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Son dakika: İzmir'de deprem sonrası yıkılan binalarda hırsızlık yaparken yakalandılar
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