Son dakika: Kocaeli'deki 12 yıllık cinayetin sanığından şok sözler: Vicdan azabıyla anlatamadım

"YILLARDIR VİCDAN AZABI VE KORKUYLA BUNLARI ANLATAMADIM"



Tutuklanan sanıklar hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmaya sanıklar SEGBİS aracılığı ile bulundukları cezaevlerinden katılırken, tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma sanıkların savunmaları ile başladı. Söz alan sanıklardan F.G., "Ben olayı Bahattin A.A. isimli sanığın yaptığını düşünüyorum. Ama buna ilişkin delillerim yoktur. O gün hastanedeyken Bahattin A.A., olay yerinde levye kaldığını söyleyerek, bunu gidip almamı söyledi. Ancak ben kimsenin suçuna ortak olmayacağımı söyledim ve isteğini kabul etmedim. Bunun üzerine kendisi bana, 'git kendine yeni bir levye al' dedi. Daha sonraki dönemde Bahattin Ar.A.'ya daha sonraki dönemler olayı sordum. Olayı kimseye anlatmamamı, bilmediğim konular olduğunu ve maktul iyileştikten sonra teslim olacağını söyledi. Son operasyon yapılmadan önce Bahattin A.A. iş yerime geldi. Bu esnada kendisine kimsenin bir şey yapamayacağını, beraat ettiğini, ancak kendisi açık beyanda bulunursa yargılanabileceğini söyledi. Ben ne yaparsam yapayım, durumu değiştiremeyeceğini anlattı. Yıllardır vicdan azabı ve korkuyla bunları anlatamadım" dedi.





KAN DONDURAN İDDİALARI YALANLADI



Daha sonra sanık F.G.'nin iddiaları ile ilgili savunma yapan Bahattin A.A. ise, "Sanık F.G.'nin söyledikleri kesinle yalandır. Maktulle aramda hiçbir sorun yoktu. Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. O gün benim bijonun yerini gösterdiğim söylendi. Ancak, bu da doğru değildi. Polis kendi yaptığı araştırma sonucunda bijon anahtarının yerini buldu. Ben sadece olay yerini gösterdim" diye konuştu.



3 SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ



Sanıkların savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklardan Bahattin A.A.'nın 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin anlaşıldığını, ancak sanığın daha önce olayla ilgili açılan davadan beraat ettiğini belirterek sanık hakkında açılan kamu davasının reddini talep etti. Mütalaada diğer sanıklar F.A., B.A.Y., K.G. hakkında ise 'kastan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Ayrıca Cumhuriyet savcısı mütalaasında 4 sanığın da 'şahsı hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



DURUŞMA ERTELENDİ



Sanık avukatları, mütalaaya itiraz ederek, savunma yapmak için ek süre istedi. Daha sonra mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanıkların 4'ünün de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.