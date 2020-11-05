Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: İstanbul'da deprem! Marmara Denizi'ndeki depremin yeri ve şiddeti belli oldu (Son depremler listesi)

haberi: İstanbul'da ! 'ndeki depremin yeri ve şiddeti belli oldu ( listesi)

gelişmesine göre 'nde olduğu açıklandı! Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre depremin Marmara Denizi'nde olduğu ifade edildi. İstanbul'da da deprem hissedildi. Depremin ardından özellikle sosyal medyada vatandaşlar sabah saatlerinde yaşadıkları paniği anlattı. Son dakika açıklamasında bulunan Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.7 olarak revize etti. Öte yandan depremin nerede olduğu da harita ile paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 09:15 Son Güncelleme: 5.11.2020 09:21 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da deprem! Marmara Denizi'ndeki depremin yeri ve şiddeti belli oldu Son depremler listesi

Marmara Denizi'nde dün de 3.1 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Son dakika açıklamasına göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları sarsıntıyı sosyal medyadan dile getirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 3.7 olduğunu ifade ederken depremin saatinin de 08:46 olduğu ifade edildi. Son dakika bilgisine göre depremin nerede olduğu da harita ile paylaşıldı.

SON DAKİKA HABERİ: MARMARA DENİZİ'NDEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ!

Depremin şiddeti hakkında yeniden bir açıklama yapan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak revize etti. Son dakika açıklamasında bulunan AFAD, depremin merkez üssünün Büyükçekmece olduğunu açıkladı. AFAD, depremin şiddetinin 3.5 olduğunu açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İstanbul'da deprem! Marmara Denizi'ndeki depremin yeri ve şiddeti belli oldu (Son depremler listesi)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA