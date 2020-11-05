Son dakika haberi: İstanbul'da deprem! Marmara Denizi'ndeki depremin yeri ve şiddeti belli oldu (Son depremler listesi)

Marmara Denizi'nde dün de 3.1 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Son dakika açıklamasına göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları sarsıntıyı sosyal medyadan dile getirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 3.7 olduğunu ifade ederken depremin saatinin de 08:46 olduğu ifade edildi. Son dakika bilgisine göre depremin nerede olduğu da harita ile paylaşıldı.

SON DAKİKA HABERİ: MARMARA DENİZİ'NDEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ!

Depremin şiddeti hakkında yeniden bir açıklama yapan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak revize etti. Son dakika açıklamasında bulunan AFAD, depremin merkez üssünün Büyükçekmece olduğunu açıkladı. AFAD, depremin şiddetinin 3.5 olduğunu açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ