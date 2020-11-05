Son dakika: Osmaniye'deki katil öldürdüğü arkadaşlarıyla önce fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı

Tamer Koşkoş'un cenazesi cenaze aracı ile Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken 3'üncü bir ihbar da Şehit Orhan Gök Mahallesi'nden geldi. Yine silahla vurulan Ali Eynallı adlı kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.