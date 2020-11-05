Kağıthane'deki midibüsü 23 suçtan kaydı olan suç makinesinin yaktığı belirlendi

İstanbul'un ilçelerinden Kağıthane'de sabah saatlerinde park halindeyken yanan midibüsün kundaklandığı ortaya çıktı. Midibüsü kundaklayan 23 adet suç kaydı bulunan suç makinası Hamit H.' Güvenlik kamerası görüntüsü ile tespit edilip yakalandı.

Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokak'ta sabah saat 06.20'de bir midibüs park halindeyken kundaklanarak yakıldı. Yanan midibüs, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın hakkında araştırma yapan Kağıthane Asayiş Şube Amirliği'ne bağlı ekipler, sokaktaki kameraları inceledi. Yapılan incelemede Hamit H.S. isimli şüphelinin midibüsü kundakladığı tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler Hamit H.S'yi evinde gözaltına aldı. Şüphelinin 23 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Güvenlik kamerası incelendiğinde kundaklama yapan zanlının ateş yakarak midibüsün içinde durduğu sonra midibüsten çıkmasından kısa süre sonra, midibüsün alevlere teslim olduğu görüldü.