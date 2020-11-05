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Suçüstü yakalanan hırsızdan şoke eden savunma

Darıca İlçesinde, hırsızlık için girdiği tahmin edilen evde suçüstü yakalanan G.G, kendisini yakalayan polisleri bile şoke eden bir savunmada bulundu.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 16:45 ABONE OL
Suçüstü yakalanan hırsızdan şoke eden savunma

Kocaeli'nin ilçelerinden Darıca'ya Bayramoğlu Mahallesinden gelen bir hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri, verilen adreste G.G isimli kişiyi suçüstü yakaladı.

Yakalanan G.G ''Camdan 3 kişinin atladığını gördüm. Bende Merak ettim eve girdim ev dağınıktı. Karnım açıktı kek yedim. Evi toparladım. Ev sahibini beklerken, siz geldiniz" diyerek polisi bile şaşırttı. Emniyette verdiği ifadesinde aynı şekilde ifade verdiği öğrenilen G.G, tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edildi.

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Suçüstü yakalanan hırsızdan şoke eden savunma
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