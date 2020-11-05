Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 5 Kasım Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'da yeni dönem ile beraber Süper Loto çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 35 milyon 701 bin TL devretmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

5 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar 10, 11, 12, 21, 25 ve 49 oldu. 5 bilen 13 kişi oldu. 4 bilen kişi sayısı ise 969 olarak açıklandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA SONUÇ EKRANI

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 5 Kasım 2020 Perşembe günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 5 Kasım Süper Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;