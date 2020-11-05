Taksi duraklarına çöken Dumanlar çetesine darbe

İstanbulBüyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'ndeki taksi durakları ile eğlence mekânlarını haraca bağlamak isteyen Dumanlar çetesi çökertildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Muş, Mardin, Çanakkale ve İstanbul'da önceden belirlenen adreslere 16 Ekim günü saat 05.00 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonlarda 24 kişi yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve 1 adet palayla birlikte sahte 50 bin dolar ele geçirildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden 14'ünün Dumanlar çetesine üye oldukları öğrenildi. Çetenin lideri ola n Mesut D.'nin de yakalananlar arasında olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.