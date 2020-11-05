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‘Teması azaltmadan kontrol edemeyiz’

Giriş Tarihi: 5.11.2020 ABONE OL
‘Teması azaltmadan kontrol edemeyiz’
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, dün 144 bin 416 Kovid- 19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 10 bin 558, ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu. 1841 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 4.7 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız 2 bin 464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın" dedi. ANKARA
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‘Teması azaltmadan kontrol edemeyiz’
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