Teröristlerin bir sığınağı daha imha edildi

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde Terör Örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Karayazı ilçe kırsalında terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, geçmiş dönemlerde etkisiz hale getirilen örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınaklar tespit edildi. Tespit edilen sığınağa operasyon düzenleyen Jandarma timleri çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi. Erzurum Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi. Tespit edilen Sığınak ise kullanılamayacak şekilde tahrip edildi.