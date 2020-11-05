Tunceli’de oyun oynatan 2 işletme ile oyun oynayan 15 vatandaşa 53 bin 550 TL ceza kesildi

Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapılan Tunceli'de yasak olduğu halde oyun oynatan ve oynayan 15 kişiye toplam 53 bin 550 Türk lirası idari para cezası verildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Covid-19 pandemi sürecinde kıraathanelerde oynanması yasak olan okey, iskambil vb. oyunların ilimizde faaliyet yürüten 2 ayrı kıraathanede oynandığının İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerimizce tespit edilmesi üzerine işletme sahibi 2 şahsa 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL, masalarda oyun oynayan 15 vatandaşımıza sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle yine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulanmış olup toplada 17 kişiye 53 bin 550 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.