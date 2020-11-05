Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü oldular

Afetlerle ilgili olarak görev yapan üç farklı genel müdürlüğün 2009 yılında birleştirilerek kurulmasıyla ortaya çıkan AFAD, bugün dev bir gönüllü ordusuna dönüştü. Deprem, heyelan, su taşması, boğulma, mahsur kalma, trafik kazası, kayıp gibi tüm olaylarda devreye giren ve kurtarma çalışmalarını koordine eden AFAD, illerde doğrudan valiye bağlı olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütüyor.

TAMP İLE BİRLİKTE MÜHALECE SÜRECİ HIZLANDI

Afetlerle mücadelede dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan AFAD, kurulduktan sonra hazırladığı "Türkiye Afet Yönetim Sistemi" sayesinde 1999 Marmara depremi gibi büyük depremlerde yaşanan kargaşayı da kökünden sona erdirdi.

Omuzlarına yükledikleri sorumlulukla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afet sahasını koordine edin, arama- kurtarma ekiplerini yönlendiren, yardımlarım ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin eden ve sahada kaos olmasını önleyen AFAD, Türk mühendislerce geliştirilen AYDES, ARAS ve AFAD-RED gibi yazılım sistemleri ile de teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak kurtarma çalışmalarını gerçekleştiriyor.

EN BÜYÜK GÜCÜ GÖNÜLLÜ ORDUSU

AFAD Başkanlığı, "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında " AFAD Gönüllüsü" projesini ise 2019'un temmuz ayında hayata geçirmişti. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olabiliyor. Gönüllülük sistemi ile her bir vatandaşın afet ve acil durumlarda refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışacak bireyler olması amaçlanıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Vatandaşların afet ve acil durumlar hakkında bilgi sahibi olmasına imkân tanıyan sistem, aynı zamanda ulusal afet gönüllülük organizasyonunun temelini oluşturuyor. Böylece her vatandaşın yakınlarında, afet ve acil durumlar konusunda yeterli eğitim ve beceriye sahip, ne yapacağını bilen bir AFAD gönüllüsünün bulunması hedefleniyor. AFAD gönüllüsü olmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor. Edinilen bilgiye göre İzmir depreminin ardından sisteme gönüllü kaydı artarken, sayının 170 bine ulaştığı öğrenildi.

GÖNÜLLÜLER 3 SEVİYEDE SINIFLANDIRILIYOR

Sisteme dahil olan gönüllüler, yetkinlikleri ve aldıkları eğitimlere göre 3 ayrı seviyede sınıflandırılıyor. Çevrim içi eğitimler yoluyla sisteme katılan Temel AFAD Gönüllüsünden, profesyonel ekiplere yardımcı Destek AFAD Gönüllüsü ve profesyonellerle koordineli çalışan Uzman AFAD Gönüllüsüne uzanan bir gönüllülük yolu bulunuyor.

27 LOJİSTİK DEPOLARI BULUNUYOR

Türkiye'de 27 bölgede lojistik depolar kuran AFAD, hazırladığı envanter sistemi ile ne kadar çadırın, ne kadar malzemenin nerde olduğu net şekilde biliyor. Bu lojistik depolar, bölgenin coğrafi yapısına ve özellikle depremsel riskler göz önünde bulundurularak kurulurken, depolar İstanbul, Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Manisa, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Muş, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunuyor.

TÜM DÜNYAYA YARDIM ELİ UZATTI

AFAD, dünyanın en uzak coğrafyalarında dahi yaşanan afet ve acil durumlara kayıtsız kalmazken, kaliteli, profesyonel ve alanında uzman personeli, teknolojik ekipmanı ile Haiti'den Japonya'ya, Şili'den Myanmar'a kadar yardım elini uzattı. AFAD Libya, Tunus, Mısır ve Suriye'de ise yaşanan toplumsal olaylarda dünyanın takdirini kazanan tahliye ve insani yardım operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdi.

Barış ŞİMŞEK/SABAH