Üniversiteli Berke, ölüm bariyerlerinin kurbanı

İstanbul Sarıyer'de vatandaşların onlarca kez şikâyetçi olduğu, yetkililerin ise görmezden geldiği hatalı bariyerler, üniversiteli bir gencin daha ölümüne neden oldu. Feci kaza önceki gece saat 03.00 sıralarında TEM Sarıyer Ayazağa mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Bilgi Üniversitesi Havacılık 2. sınıf öğrencisi Berke Erkan'ın kullandığı 34 PV 6837 plakalı otomobil, yan yol ile TEM otoyolunu birbirinden ayıran bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobile ok gibi saplandı. Otomobilin ön tarafından giren bariyerler aracın arkasından çıkarken, Berke Erkan hayatını kaybetti. Yanındaki kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Berke Erkan'ın, geçtiğimiz yıl vefat eden eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken dayısı Ömer Kubilay Yıldırım, kazanın göz göre göre geldiğini belirterek isyan etti. Yıldırım, "Maslak'tan Kemerburgaz'a giden yan yolda 'ölüm bariyerleri' denilen çok keskin bariyerler var. Buradaki hatalı bariyerler nedeniyle birçok ölümlü kaza meydana geldi. Üzerinde reflektör dahi bulunmayan bu bariyerlerle ilgili Karayolları'na ve CİMER'e yazılar yazdım. Fakat bir düzenleme yapılmadı. Bir şeyin düzeltilmesi için daha kaç kişinin ölmesi lazım" dedi. Berke Erkan'ın memleketi olan Adıyaman'da toprağa verileceği kaydedildi.