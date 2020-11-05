Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl ve ne zaman oluşturulur?

Depremden korunma yöntemi olarak bilinen yaşam üçgeni, hayatta kalma mucizelerinden biridir. Türkiye'de ve dünyada yaşanan son depremler sebebiyle hayat üçgeni oluşturmak deprem anında veya sonrasında büyük önem taşıyor. Doğru pozisyon ve zamanla güvenli görülen eşyaların arasına sığınma ile gerçekleşen hayat üçgeni pozisyonunu fotoğraflarla haberimizde derledik. Peki Yaşam üçgeni nedir, hayat üçgeni nasıl yapılır? Yaşam üçgeni nasıl ve ne zaman oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Deprem esnasında hayatta kalmanızı sağlayan yaşam üçgeni son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Canlıların nefes alabildiği küçük alanı tanımlayan hayat üçgeni enkazda oluşan hasarda bile hayata tutunmanızı sağlar. Peki yaşam üçgeni nedir?

İşte detaylı bilgiler…