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nedir? Yaşam üçgeni nasıl ve ne zaman oluşturulur?

Türkiye’de yaşanan depremlerin ardından nedir sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başlandı. İzmir 6.6 şiddetindeki büyük depremle birlikte oluşturmanın önemi bir kez daha anlaşıldı. Dünya'nın en önde gelen arama-kurtarma ekiplerinin önerdiği Çök Kapan Tutun Tekniği'nin uygulanmasıyla büyük felaketlerin önüne geçildiği biliniyor. Peki , hayat üçgeni nasıl yapılır? Yaşam üçgeni nasıl ve ne zaman oluşturulur?

Giriş Tarihi: 5.11.2020 12:11 ABONE OL
Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl ve ne zaman oluşturulur?

Depremden korunma yöntemi olarak bilinen , hayatta kalma mucizelerinden biridir. Türkiye'de ve dünyada yaşanan son depremler sebebiyle oluşturmak anında veya sonrasında büyük önem taşıyor. Doğru pozisyon ve zamanla güvenli görülen eşyaların arasına sığınma ile gerçekleşen hayat üçgeni pozisyonunu fotoğraflarla haberimizde derledik. Peki , hayat üçgeni nasıl yapılır? Yaşam üçgeni nasıl ve ne zaman oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Deprem esnasında hayatta kalmanızı sağlayan yaşam üçgeni son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Canlıların nefes alabildiği küçük alanı tanımlayan hayat üçgeni enkazda oluşan hasarda bile hayata tutunmanızı sağlar. Peki yaşam üçgeni nedir?

İşte detaylı bilgiler…

Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl ve ne zaman oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR, NE DEMEK?

Hayatta kalmak için yeterli büyüklükteki bu boşluklara "" de denir. Hayat üçgeni, anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biri. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

Bireylerin deprem sırasında sağduyulu davranarak çevrelerini doğru değerlendirmeleri önemlidir. Bunun için, en fazla korunma imkânı tanıyan, tercihen oluşturabilecek bir yerde hedef küçültüp yere yaklaşarak başı korumak, diğer adıyla Çök Kapan Tutun hareketini yapmak, yaralanma ve ölümlerden büyük ölçüde koruyacaktır.

Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl ve ne zaman oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

anında bina içindeyseniz; kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

  • Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK
  • Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN
  • Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
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Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl ve ne zaman oluşturulur?
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