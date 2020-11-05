Yeni yöntem Rent A Car dolandırıcılığı

İstanbul'da son dönemde araç kiralama adı altında dolandırıcılık yapılıyor. Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine dolandırıcılık yöntemi ifşa oldu. Sosyal medyada ucuza araç kiralama reklamı gören bir vatandaş, bir haftalık araç kiralamak istedi. İnternet sitesindeki bilgi formuna gerekli iletişim bilgilerine giren mağdur vatandaş, iddiaya göre kiralama firması yetkililerince arandı.

RENT A CAR DOLANDIRICILIĞI

Taraflar anlaşmaya varınca şahıs, kopara adı altında 500 lira yatırdı. Fakat araç şahsa teslim edilmedi. Bunun üzerine savcılığa başvuran mağdur dolandırıldığını ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada mağdur şahsın arandığı hat kullanım dışı ve patates diye tabir edilen kullan at hatlardan olduğu belirlendi. Paranın gönderildiği hesap bilgilerindeki isim ise bir kadına ait olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada son dönemde onlarca mağdurun bu şekilde dolandırıldığı ortaya çıktı.

YETKİLİLER UYARIYOR

Yeni yöntem dolandırıcılıkta yetkililer vatandaşları uyardı. Herhangi bir ücret karşılığında hizmet almak isteyen vatandaşların paranın gönderildiği hesap sahibiyle konuştuğu şahıs adının aynı olmasına dikkat etmesi gerektiği ve cep havale şeklinde paraların gönderi taleplerinin reddedilmesi gerektiği uyarılarında bulunuldu.