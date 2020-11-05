Yerli üretim solunum cihazı (ventilatör) kullanılmaya başlandı

Bir hayırseverin bağışladığı 5 adet yüzde 100 yerli üretim mekanik solunum cihazları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesinde kullanılmaya başlandı. Biyovent mekanik solunum cihazı (ventilatör) yoğun bakım ünitelerinde hastaların hizmetine sunulmasına ilişkin Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan konu ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Togan; "T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda, T.C. Sağlık Bakanlığımızın işbirliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından üretilen ve kurumuza bağışı yapılan 5 adedi bağış olmak üzere ile birlikte toplamda 20 adet solunum cihazı kurumumuza demirbaşına eklenmiştir. Yüzde 100 yerli mekanik ventilatör (solunum) cihazları yoğun bakım ünitesinde hastalarımızın hizmetinde kullanılmaya başlandı. Yoğun bakımlarda ve anestezi yoğun bakım ünitelerinde çok önemli olan mekanik ventilatör solunum cihazlarına her zaman ihtiyaç duyuluyor. Yerli ve milli üretim olan Biosys (BİYOVENT), solunum cihazların kurumumuzda olması oldukça faydalı bir durumdur. Ventilatör cihazları yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardandır. Hastanın nefes alıp vermesine destek olarak kullanılan cihazlar, bu işlevin yerine getirilemediği durumda solunum işlevini devralabilmektedir. Bağışı yapılan cihazların firma yetkililerince kurulum işlemleri tamamlanarak yoğun bakım ünitelerimizde görevli sağlık personellerimize eğitimleri verilmiş aktif olarak kullanımına başlanmıştır." dedi.

YERLİ ÜRETİM

Yerli ve milli imkânlarla üretilen cihazları kurumumuza 5 adet Biyovent cihazını bağışlayan Arçelik kurumuna destekleri için çok teşekkür ediyor, çalışma arkadaşlarımıza da işlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum.'' dedi.