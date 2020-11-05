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Yıldırım çarpan 4 kadından 2’si öldü

Giriş Tarihi: 5.11.2020 ABONE OL
Yıldırım çarpan 4 kadından 2’si öldü
BALIKESİR'İN Bigadiç ilçesinde, 30 Ekim'de tarlada biber topladıkları sırada yıldırım isabet etmesiyle yaralanan 4 kadından 2'si dün hayatını kaybetti. Çekirdekli Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Nermin Alkan (51) ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Yasemin Demirel (41), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım isabet eden diğer kişiler Suzan Avcuoğlu ve Feride Umur'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA
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Yıldırım çarpan 4 kadından 2’si öldü
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