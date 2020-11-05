Yol kesip şoförü ve yolcuyu darp etti

İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesi mevkiinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen olayda, Alikahya Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifine bağlı bir hak otobüsü yolcu alarak yoluna devam etti. Tam bu esnada bazı şahıslar aracı durdurarak araca bindi. Araca binen kişilerden biri; "Benim yolcumu alma, neden benim yolcumu alıyorsun" diyerek araç şoförüne ve yanında oturan yolcuya saldırdı. Ardından tehditler savurarak araçtan aşağıya indi. Olay ise araçta bulunan kamera tarafından anbean kayıt altına alındı. Olay sonrası otobüs şoförü polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

İzmit'te yol kesip şoförü ve yolcuyu darp eden saldırgan kamerada | Video

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Polis merkezinde ifade veren İdris Derin, "Ben bahse konu durakta da yolcu indirdiğim sırada, durakta bulunan bazı yolcular, havanın yağışlı olmasından dolayı aniden araba binip kent kartlarını bastılar. Ben arabama binen yolculara, 'biz bu duraktan yolcu' almıyoruz dedim fakat yolcularda havanın yağmurlu olmasından dolayı arabamdan aşağıya inmediler, bende zamanım geçmesin diye hareket ettim o anda taksi ile o durakta yolcu alması gereken S.S. 5 Nolu Kooperatifin yöneticilerinden Ali Demirci, benim otobüsün önüne durarak benden arabama almış olduğum yolcuların parasını istedi. Ali Demirci ve yanında ismini bilmediğim iki kişi benim kullanmış olduğum otobüsün önün keserek otobüsümün içine girerek bana saldırdılar bana vurmaya başladılar" dediği ve şikâyetçi olduğu öğrenildi.

KOOPERATİF BAŞKANINDAN TEPKİ

Olay sonrası Alikahya Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İsmail Parlak ise yaşan olaya büyük tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Parlak, "Buradan belediye yetkililerine ve emniyet yetkililerine sesleniyorum. 5. Nolu Kooperatifin bu terörüne kim dur diyecek. Bizleri kanun mu koruyacak yoksa kendi emniyetimizi kendimiz mi sağlayacağız" şeklinde olayın videosu ile paylaşımda bulundu.