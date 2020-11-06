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resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 bu yıl hangi güne denk geliyor?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 'ın tatil olup olmadığı şimdiden araştırılmaya başlandı. , 10 Kasım hangi güne denk geliyor gibi çeşitli soruların yanıtları internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82.ölüm yıldönümü olması nedeniyle ? 10 Kasım 2020 bu yıl hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 6.11.2020 10:31 Son Güncelleme: 6.11.2020 10:31 ABONE OL
10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 bu yıl hangi güne denk geliyor?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82.ölüm yıldönümü olması nedeniyle tarihine yönelik araştırmalar başladı. İnternet üzerinden , hangi güne denk geliyor şeklindeki araştırmalar hız kazanmışken ? 10 Kasım 2020 bu yıl hangi güne denk geliyor?

10 KASIM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Haberimizin detaylarından 10 Kasım tatil mi sorusunun yanıtı ve konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 bu yıl hangi güne denk geliyor?

10 KASIM TATİL Mİ?

2020 resmi tatil değildir. Bu nedenle eğitim öğretim devam edilirken kurumlar da aynı şekilde çalışmaya devam edecek. 10 Kasım 2020 bu yıl Salı gününe denk geliyor.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat sabah 09:05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl 10 Kasım'da Resmi kurumlarda 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya yönelik anma etkinlikleri düzenlenir.

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10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 bu yıl hangi güne denk geliyor?
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