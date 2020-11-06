3 evi soyan 4 kişilik çete İstanbul’da yakalandı

Kocaeli Darıca İlçesi Darıca Cami Mahallesinde, 29 Ekim günü 3 farklı evden 25 bin TL para ve 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli Polisi, yapılan ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Evlerden toplamda 115 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalan şüphelileri yakalamak için olay yerlerinden parmak izi alan ekipler, çevrede bulunan MOBESE kameralarını da inceledi.

Ekipler, olayı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit etti. Olayın faillerinin İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, önceki gün düzenledikleri operasyonda benzer suçlardan sabıkaları bulunan E.K, M.E, A.H.G ve M.G yakalanarak gözaltına alındı.

YILLARCA HAPİS CEZALARI VAR

Şüphelilerden E.K ve M.E'nin 11'er yıl, A.H.G ve M.G'nin 18'er yıl hapis cezası olduğu ve arandıkları öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünde işlemeleri tamamlanan şahısların Gebze Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.