Adı skandallara karışan dernekle ilgili flaş gelişme! Şimdi de ‘dolandırıcılık’ ile gündemde!

Liselerde konferansla gönüllü üye toplayan Genç Denizciler Dayanışma Derneği (GEDDAD)'nin eğitim adı altında düzenlediği kamplarda şiddet ve taciz iddiaları ortaya çıkmıştı. İstanbul Fatih Ağırkapı sahilinde hizmet veren gönüllü sivil toplum kuruluşu, Genç Denizciler Dayanışma Derneği kaptanları ve çalışanlarının yaşları 15 ila 17 arasında değişen kız öğrencilere cinsel istismar fiziki ve psikolojik şiddette bulunduğu iddia edilmişti.

Derneğin kamp için Şile'ye götürdüğü öğrencilere küfürler edip fiziki şiddette bulundukları, silah verip tatbikat yaptırdığı, sigara izmariti, yosun ve kumu karıştırıp ekmek arasına koyarak öğrencilere zorla yedirdikleri ileri sürülmüştü. Bütün gün aç ve susuz bırakıldıktan sonra soğuk suyun içine atılan öğrencilerden biri bilincini kaybedip fenalaşırken kumlara gömdükleri küçük çocukların üstüne çıkıp tekmeledikleri öne sürülmüştü. Kaptan Umur Z.'nin küçük kızlara uyguladığı taciz, fiziki ve psikolojik mobbing öğrencilerin ailelerine, okudukları okullara ve rehberlik servisine şikayet ile ortaya çıkmıştı.

ŞİMDİ DE DOLANDIRICILIK İDDİASI

GEDDAD şimdi de dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. İddiaya göre, GEDDAD yetkilisi ve üyesi Umur Z. ile Melda G., derneğin arama kurtarma faaliyetleri (SAR) için kullanılan kara araçlarından birinin bozulduğu ve çok acil tamirinin gerektiği iddiası ile üyelerden maddi destek istedi. Gönüllüsü olduğu derneğe katkı sağlamak isteyen Mustafa A, kendisine geri ödeneceği temin edilen 28 bin lirayı kredi çekerek yetkililere verdi. Genç adam derneğin hesabına "FED. DESTEK GERİ İADELİ" ibareli açıklama ile 16 Ocak günü parayı yatırdı.

ÜYELERDEN PARA İSTEYİNCE, KREDİ ÇEKTİLER

Genç adam yapılan ödemeye binaen, Genç Denizciler Dayanışma Derneği'nin üyesi olduğu ve Deniz Kara Arama Kurtarma Federasyonu'nun (DEKAFED) logosunun bulunduğu matbu "destek iade formu" imzalanmış olup, bu formda yapılan ödemenin geri ödeneceği yazıyordu. Ödemenin iadesinin yapılacağı tarih olarak 20 Şubat günü kararlaştırılsa da, belirlenen bu tarihte ödeme yapılmamış ve ödemeye dair talepleri görmezden gelindi. Genç adamın ısrarı üzerine kendisine 2 bin lira gönderildi, fakat kalan 26 bin lira iade tarihi geçmesine rağmen iade edilmedi.

PARAYI İADE ETMEDİLER

Bunun üzerine savcılığa başvuran Mustafa A., dolandırıldığını ve güveninin kötüye kullanıldığını ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Mustafa A., GEDDAD yetkilisi Umur Z. Ve Mekda G.'nin paranın iade talebine rağmen çeşitli bahanelerle genci oyaladığı ve agresif tutum sergilediği iddia edildi.