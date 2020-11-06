Avcılık bayiinde çok sayıda kaçak silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Birecik'e bağlı Merkez Mahallesinde faaliyet gösteren silah av bayiinde kaç silah ve mermi satışı yapıldığı ihbarını alan Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Av bayisinin dışındaki bir depoya baskın yapan ekipler çok sayıda kaçak silah ve mermi ele geçirdi.

Aramada 38 av tüfeği, bir tabanca, farklı ebatlarda 542 tabanca fişeği, 11 kurusıkı tabanca, bir dağınık halde Kalaşnikof olarak tabir edilen Ak-47 tüfek ve 10 Ak-47 fişeği, farklı ebatlarda 52 av tüfeği namlusu, 72 şarjör borusu, 27 ve tüfek dipçiği, çeşitli ebatlarda 32 bin 750 av tüfeği fişeği bulundu.

Av bayisinin sahibi H.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.